Лукашенко: Кто гробит сырье — сядет в тюрьму, а правительство выгоню 5 28.04.2018, 8:43

2,437

Диктатор совершил открытие, которое от него ждали четверть века.

Во время поездки по Гомельской области Лукашенко посетил Туровский молочный комбинат, где неожиданно обнаружил, что держаться за предприятия, которые убыточны, оказывается, не имеет смысла. Правда, у правителя оказались свои представления, как все должно функционировать в молочной отрасли, сообщает «Солидарность».

По словам правителя, хозяйства, которые занимаются производством молока, должны направлять сырье прежде всего на успешные перерабатывающие предприятия. Таким образом те будут загружены еще больше, а значит, госбюджет получит дополнительные поступления в виде налогов.

— Вот какая должна быть политика, а не то, что мы держимся за эти заводы, которые работают хуже, двадцать с лишним лет новейшей истории, — цитирует слова Александра Лукашенко его пресс-служба.

Он поручил проанализировать все молокоперерабатывающие предприятия по трем критериям: какую зарплату они платят работникам, по какой стоимости закупают сырье и какие платят отчисления в бюджет.

Лукашенко уверен, что отстающие производства необходимо либо закрыть, либо модернизировать, чтобы они давали глубокую переработку продукции.

Он также раскрыл схему, по которой на успешные предприятия не попадает сырье. В частности отмечалось, что Туровский молочный комбинат является достаточно успешным предприятием, однако предприятие несет большую кредитную нагрузку, поэтому платит налог на прибыль по меньшему тарифу. Соответственно местным властям выгоднее поставлять сырье на производства, для которых установлена более высокая налоговая ставка. Александр Лукашенко решил, что это неправильно.

— Я не готов делать какие-то выводы. Но вы посчитайте и мне доложите: если кто-то гробит сырье на плохих перерабатывающих предприятиях, сядет в тюрьму, а правительство выгоню, — предупредил Александр Лукашенко.

Он также проверил, как выполняется его поручение по увеличению мощности переработки молока, выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью по новейшим технологиям в Беларуси в целом и в Гомельской области и на комбинате в частности.

Правитель прошелся также по цехам комбината, изучил всю белорусскую технологию производства итальянских сыров на комбинате и скушал йогрут.