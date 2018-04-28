Белорусские хоккеисты проиграли норвежцам в «Евровызове» 1 28.04.2018, 8:51

Повторный поединок между сборными пройдет сегодня.

Хоккеисты сборной Беларуси 27 апреля в Жлобине потерпели поражение от команды Норвегии со счетом 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) в турнире «Евровызов».

В первом периоде Томас Ольсен уже на 4-й минуте вывел гостей вперед. Сравнять счет белорусы смогли лишь на 42-й минуте: численное преимущество реализовал Шарль Лингле, использовав передачу Егора Шаранговича, - 1:1. Однако на 53-й минуте Стефан Эспеланд вновь вывел норвежцев вперед — 2:1, пишет «Телеграф».

Повторный поединок между сборными пройдет 28 апреля в Бобруйске. Матч станет заключительным для Беларуси перед стартующим 4 мая чемпионатом мира в Дании.