Россиянин пытался попасть из Беларуси в Польшу в груженом полувагоне 1 28.04.2018, 9:11

Мужчина искал лучших условий жизни в Евросоюзе.

В пункте пропуска "Буг" белорусские пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно попасть в Польшу, сообщает Госпогранкомитет.

Мужчина пытался спрятаться от пограничного наряда в полувагоне, который был загружен металлическими конструкциями. Но при оформлении грузового поезда пограничники его все же нашли. Нарушителем оказался 45-летний житель Владивостока. С собой у россиянина были продукты и сменная одежда.

Пограничникам он пояснил, что искал лучшей жизни в Евросоюзе. Мужчину поместили в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. Его ожидает депортация и запрет на въезд в Беларусь до 2023 года