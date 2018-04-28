Историческое здание в центре Бреста продают по цене «трешки» на окраине 1 28.04.2018, 9:21

Фото: TUT.BY

В Бресте на электронные торги выставлена историко-культурная ценность — двухэтажное кирпичное здание.

Располагается оно в самом центре, недалеко от областного краеведческого музея, по ул. 17 сентября, 5 (ранее улица называлась Тополевая).

За построенную в начале прошлого века историко-культурную ценность общей площадью 96,7 кв. м городские власти просят чуть более 94 тысяч рублей. Примерно столько стоит трехкомнатная квартира аналогичного метража в одном из спальных районов «города над Бугом». В эту сумму также входит право аренды земельного участка площадью 95 «квадратов», сообщает tut.by.

Фото: TUT.BY

Впрочем, нужно учитывать, что это лишь стартовая цена недвижимости, и в ходе торгов она непременно вырастет не менее чем на 5% (в том случае если будет только один участник). Кроме того, победителю торгов придется возместить расходы на выполнение работ по определению стоимости и изготовлению технической документации (878,64 руб.), а также провести реставрацию здания в соответствии с генпланом Бреста.

Фото: TUT.BY

Согласно паспорту историко-культурной ценности здание представляет собой памятник архитектуры позднего классицизма, имеет сложную форму и симметричный фасад, накрытый двухскатной крышей. На второй этаж можно подняться по деревянной лестнице. В доме имеется подвал, центральное отопление, газ и канализация.

Примечательно, что до 1970 тепло в здании обеспечивали 6 кирпичных печей, которые были впоследствии демонтированы. На протяжении всей своей истории здание использовалось как жилой дом. Статус историко-культурной ценности строение получило в 2007 году. В настоящее время в доме никто не проживает.

Электронные торги по реализации объекта недвижимости пройдут 24 мая на площадке «БУТБ-Имущество». Заявки на участие принимаются до 18 мая.