Британия отказалась признать российские дипломы об образовании 28.04.2018, 9:26

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери.

Британия отказалась признать российские дипломы об образовании, заявил РИА Новости представитель российской дипмиссии.

Британские СМИ ранее сообщили, что число учащихся из России в частных школах Соединенного Королевства за последние два года сократилось почти на сорок процентов.

На это также влияет то, что Лондон, в отличие от других стран Европы, отказался признавать российские документы об образовании, сообщил собеседник агентства.

"Это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей. От тех же, кто продолжает обучение в английских школах, доходит информация о различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов — это никак не делает обучение более комфортным", — указал дипломат.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению причастна Россия.

Великобритания выслала 23 российских дипломата. Решение поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия и Украина. В то же время НАТО на треть сократила число сотрудников российской дипмиссии при альянсе. Кроме того, Великобритания заморозила контакты с Россией на высоком уровне.

Россия в ответ объявила персонами нон грата ряд сотрудников британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.