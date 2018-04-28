Погода на Первомай будет как в середине лета 28.04.2018, 9:42

Столбик термометра поднимется до +29 градусов.

Похоже, пришло время доставать из шкафов летнюю одежду и босоножки: синоптики обещают значительное потепление на выходных.

- В субботу днем, 28 апреля, ожидается +14…+20 градусов, по юго-западу страны +21…+23, - рассказали kp.by в Белгидромете. - В северо-западных районах Гродненской области могут пройти кратковременные дожди. В воскресенье днем воздух прогреется до +17…+24 градусов, по юго-западу страны - до +25…+26. Такие температуры совершенно не характерны для апреля - они на 3 - 8 градусов будут превышать климатическую норму.

Дальше будет еще теплее: в понедельник днем ожидается от +20, а по югу Брестской области столбик термометра поднимется даже до +29 градусов. Возможны короткие летние дожди в северных и центральных районах Беларуси.

1 мая зонтики тоже могут пригодиться - есть вероятность кратковременных дождей и гроз. Но вполне можно будет и позагорать: температура днем +20…+26, по югу страны - до +27…+28 градусов.

- Погода значительно опережает календарь: такой температурный фон будет соответствовать середине лета, - рассказали синоптики.

По предварительному прогнозу, в первых числах мая тоже сохранится теплая погода.