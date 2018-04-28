Шпаргалка «тунеядца» 12 28.04.2018, 9:52

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Кого власти считают «тунеядцем», какие услуги и с какого числа они оплатят по полной.

Власти утвердили, какие жилищно-коммунальные услуги и с какого числа будут оплачивать по полному тарифу тунеядцы. Это отопление, горячая вода и газоснабжение. Правительство также озвучило, что будут взимать с не занятых в экономике белорусов полную оплату ЖКУ по месту регистрации, и утвердило, как будут рассчитываться по жировке родственники иждивенцев. Tut.by составил тунеядскую шпаргалку, в которой собрал основные события обновленного декрета о неработающих белорусах.

Кто не будет считаться тунеядцем?

Те, у кого есть официальная работа; ИП, адвокаты, нотариусы, ремесленники, занимающиеся агротуризмом; инвалиды; официальные безработные; студенты дневного отделения; члены национальных и сборных команд по видам спорта; священнослужители; творческие работники; те, у кого есть личное подсобное хозяйство (кроме жителей Минска и областных центров); сдающие внаем квартиры; жены и супруги военных и молодых специалистов, если не смогут трудоустроиться по месту работы супруга (супруги).

Один из родителей, который воспитывает ребенка до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, а также троих и более не совершеннолетних детей.

Кстати, у белорусов, которые потеряли работу, есть как минимум 3 месяца на поиск работы, чтобы не считаться тунеядцами.

Чем будут заниматься комиссии по трудоустройству и кто войдет в их состав?

В регионах создадут комиссии, которые будут принимать решения по тем, кто попал под действие декрета о содействии занятости. Комиссии будут в том числе направлять безработных в центры занятости, а принимать решения о них направлении в ЛТП.

Председателем комиссии будет председатель районного или городского совета депутатов, а в местных администрациях — глава администрации района в городе.

Кто под декрет не подпадают, но в комиссию по тунеядцам обратиться придется?

Жены и супруги молодых специалистов и военных, которые не могут найти работу в той местности, где их мужья или жены проходят военную службу или работают по распределению, должны обратиться в тунеядскую комиссию, чтобы платить за услуги по льготным тарифам. Это касается также работающих за границей.

Будут ли считаться тунеядцами те, кто работает и учится за границей?

Работающим за границей, чтобы не считаться тунеядцами и не оплачивать услуги по полным тарифам, нужно обратиться с комиссию с заявлением и документами, которые подтверждают официальную работу за рубежом.

Подпадают ли под действие тунеядского документа те, кто учится за границей, в документах не прописано. В Минтруда говорят, чтобы не оплачивать услуги по полной стоимости, им все равно придется обращаться в комиссии по тунеядцам.

Когда в Беларуси создадут базу тунеядцев?

Формировать базу тунеядцев будет Минтруда. Эту базу планируют создать к 1 декабря этого года, она будет обновляться раз в квартал.

Что делать тем, кто прогнозирует, что попадет в базу тунеядцев?

Белорусам, которые предполагают, что подпадут под действие декрета, в Минтруда советуют «предпринимать действия» — легализовать свой статус или трудоустроиться.

Как узнать, что оказался в числе тунеядцев?

В постановлениях правительства это не прописано. В Минтруда говорят, что решение о способах извещения будут принимать на местах. Но в любом случае власти известят граждан, что они оказались среди тунеядцев.

Можно ли и где обжаловать решение комиссии по тунеядцам?

Нет. Обжалование решений комиссией по координации работы по содействию занятости населения не предусмотрено, отмечают в Минтруда.

Из-за каких трудных жизненных ситуаций могут освободить от полной уплаты услуг?

Список причин, которые позволят получить освобождение от полной оплаты услуг, намерены составить специалисты Минтруда и разослать его по регионам. Под трудной жизненной ситуацией считаются «объективные обстоятельства, которые тунеядец не может преодолеть за счет имеющихся возможностей».

Заработает ли государство на тунеядцах?

Власти говорят, что цель декрета — не пополнение дохода бюджета, а оказание содействия занятости населению в трудоустройстве. «Дойти до каждого человека, предложить услуги по трудоустройству или переобучению».

Сколько белорусов подпадет под действие декрета?

В Минтруда ранее прогнозировали, что около 250 тысяч белорусов могут попасть под действие декрета № 1. Однако сейчас в ведомстве затрудняются ответить на этот вопрос.