Владимир Шанцев: Лукашенко нужно уходить 3 28.04.2018, 10:03

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Владимир Шанцев

Фото: gazetanm.eu

И мы всей страной должны ему сказать, чтобы он сделал это.

Представители ОГП, Партии БНФ и Могилевского правозащитного центра почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС у памятного креста «Ахвярам Чарнобыля» в Могилеве.

Перед собравшимися выступил председатель Могилевской областной организации ОГП Владимир Шанцев, пишет ucpb.org.

Он говорил о том, что у нас два Чернобыля – один в 1986 году, когда Беларусь больше других пострадала от загрязнения радиоактивными отходами, и в 1994 году, когда пришел экономический, политический, социальный Чернобыль. Если последствий Чернобыля 1986 года с течением времени становится все меньше, потому что по законам физики радиация уменьшается, то последствия «Чернобыля» 1994 года нарастают и принимают форму, говоря языком физики, неуправляемой цепной ядерной реакции.

«Лукашенко нужно уходить, и мы всей страной должны ему сказать, чтобы он сделал это», – заявил Шанцев.