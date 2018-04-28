Меркель: Действия РФ в Украине надо называть своими именами 28.04.2018, 10:06

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Об этом канцлер Германии сказала на встрече с президентом США.

Ни одна сторона не заинтересована в плохих отношениях с Россией, однако о разногласиях с Москвой нужно говорить открытым текстом. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного брифинга с президентом США Дональдом Трампом, передает Громадське.

Канцлер сообщила, что во время встречи с американским президентом они обсудили политику России, в частности – ситуацию в Сирии и Украине, также речь шла о возможных последствиях американских санкций против РФ для Германии.

"Никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией, но если возникают конфликты и происходят такие вещи, как, например, в Украине, то их следует называть своими именами", - заявила Меркель.

Ранее Меркель говорила, что введение миротворцев ООН в Донбасс должно обсуждаться с каждым участником. и Германия никогда не поддержит миссию, которая она будет направлена против Украины.