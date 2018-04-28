Во Львове пассажиры перекрыли движение поездов 2 28.04.2018, 10:32

Фото: Стражи 1

Пассажиры требовали добавить к поездам больше вагонов.

Вечером в пятницу, 27 апреля, на железнодорожной станции Скнилов во Львове около 200 разъяренных пассажиров вышли из электрички Львов-Мукачево и заблокировали ее движение. Люди жаловались, что четыре вагона - очень переполнены и пассажирам не хватает места, поэтому требовали добавить вагонов к поезду.

Об этом сообщает Варта 1.

Фото: Стражи 1

Фото: Стражи 1

На станции Скнилов 4-вагонный поезд Львов-Лавочное догнал предыдущий, тоже 4-вагонный Львов-Мукачево, который отправился из Львова на 40 минут раньше. Оба заполненные людьми поезда были заблокированы.

Блокирование продолжалось более полутора часа. В 20:40 людям пообещали, что к поезду добавят еще два вагона и движение по железнодорожному пути было восстановлено.