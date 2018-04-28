Раскрыта связь силы рукопожатия с успехом у женщин 3 28.04.2018, 10:33

ФОто: istinaliubvi.com

Мужчины с крепким рукопожатием имеют больше шансов вступить в брак.

К такому выводу пришли медики из Колумбийского университета в США. Их работу публикует журнал SSM-Population Health.

В исследовании приняли участие пять тысяч человек, родившихся между 1923 и 1948 годами. У добровольцев измерили силу сжатия руки с помощью динамометра. После чего ученые изучили данные о семейной жизни участников исследования.

Выяснилось, что люди с слабой хваткой значительно реже вступали в брак, чем добровольцы с крепким рукопожатием.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что женщины отдают предпочтение партнерам, которые дают понять, что они сильны и здоровы", — говорит автор исследования профессор Вегард Скирбекк.

Ранее ученые из Университета Манчестера установили, что люди с крепким рукопожатием отличаются умственными способностями и развитой памятью в зрелом возрасте. В их работе утверждается, что люди со слабым рукопожатием имеют меньшую плотность одного из компонентов центральной нервной системы — белого вещества.