К Януковичу без пересадки 2 28.04.2018, 10:49

Фото: vse-strani-mira.ru

Прямой авиарейс связал Минск и Ростов-на-Дону.

Об этом сообщается на сайте Национального аэропорта Минска.

"27 апреля авиакомпания "Белавиа" приступила к выполнению регулярных полетов из Национального аэропорта Минск в международный аэропорт Платов, открыв тем самым воздушное движение между Минском и российским Ростовом-на-Дону", - говорится в сообщении.

Полеты в Ростов-на-Дону будут выполняться четыре раза в неделю. Из Минска самолеты будут вылетать в 23.30 по понедельникам, средам, пятницам и субботам и прибывать к месту назначения на следующий день в 1.45. Обратный рейс - с вылетом в 3.15 по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям и приземлением в Национальном аэропорту Минск в 5.35.

Напомним, в Ростове-на-Дону проживает беглый украинский президент Виктор Янукович.