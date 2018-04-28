Глава МИД Польши: Необходима решительная позиция в отношении России 2 28.04.2018, 10:53

Яцек Чапутович

Фото: Thomas Trutschel/Photothek/Getty Images

Россия представляет угрозу для безопасности Европы, и поэтому санкции против нее должны действовать.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович после заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе, информирует РАР.

"Есть общее убеждение, что Россия дестабилизирует ситуацию в Европе, а также среди ее соседей", - заявил Чапутович.

По его словам, во время заседания он обратил внимание на учения российской армии в польской экономической зоне в Балтийском море, покушение с использованием химического оружия в британском Солсбери, а также нежелание России передавать Польше обломки разбившегося самолета экс-президента Леха Качиньского.

"Большинство голосов было за необходимость показать решительную позицию союзников в отношении России, и что только такого рода действия могут принести результат", - подчеркнул глава польской дипломатии.

Чапутович отметил, что страны НАТО хотят действовать в двух направлениях: с одной стороны - санкции и требования придерживаться условий функционирования в международном сообществе. А с другой - вести с Россией переговоры, если она будет отвечать на ожидания стран НАТО.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что результаты американских санкций против российских олигархов оправдали ожидания администрации Дональда Трампа.