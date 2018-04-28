В Бресте «заминировали» кафе 3 28.04.2018, 11:03

Из кафе пришлось эвакуировать 17 человек.

За ложное сообщение шутнику грозит до 5 лет тюрьмы.

Инцидент произошел 26 апреля в кафе «Арена» по улице Варшавское шоссе, 3. Неизвестный в 23.10 позвонил с мобильного телефона на линию 102 и сказал, что кафе заминировано, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

На место происшествия выбыли милиционеры, медики, спасатели. Из здания эвакуировали 17 человек. Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5526 обследовали помещение, но взрывоопасных предметов не обнаружили.

Лжеминером оказался неработающий 24-летний житель агрогородка Мотоль Ивановского района. Звонил он, будучи нетрезвым, со своего мобильного телефона.

Отдел Следственного комитета 27 апреля возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК РБ (Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). Ему грозит штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый задержан.