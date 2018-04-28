Apple работает над шлемом виртуальной реальности с 8K-дисплеем 28.04.2018, 11:09

Подобное решение, как минимум, кажется амбициозным.

Apple работает над шлемом, который совместит технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. Об этом пишет The Verge.

Предположительно, шлем оснастят двумя дисплеями. Разрешение каждого составит 8K. Подобное решение, как минимум, кажется амбициозным, отмечает журналист The Verge. Сегодня на рынке присутствуют панели с максимальным разрешением в 4K (для одного глаза). Шлем также получит камеры, следящие за происходящим вокруг пользователя.

«Начинку» аппарата заключат в специальной «коробке», которая будет подключаться по беспроводной связи малого радиуса действия — 60GHz WiGig. «Коробка» вместит 5-нм процессор разработки самой Apple. Напомним: нынешние топовые чипы компании, использующиеся в iPhone X, выполнены по 10-нм технологии.

Возможная дата выхода шлема в продажу — 2020 год.