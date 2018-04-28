«Мы не верим местным властям!» 4 28.04.2018, 11:14

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ФОто: tut.by

Брестчане готовятся к митингу против строительства вредного аккумуляторного завода.

Мероприятие разрешено горисполкомом и состоится в воскресенье, 29 апреля, в 12 часов в Парке воинов-интернационалистов.

Представители инициативной группы граждан, выступающей против строительства, подготовили к распространению информационные плакаты по поводу проведения митинга.

«Все зависит от всех и от каждого лично. Я не могу прогнозировать будет ли какой-то результат, или не будет. Местным властям верить нельзя. Мы в этом уже убедились, ведь обращались куда только можно и реакции пока, к сожалению нет, есть отписки», - говорит в интервью «Радыё Рацыя» жительница Бреста.

Известно, что с некоторых зданий плакаты срывают, несмотря на официальное разрешение на проведение митинга. Так по крайней мере случилось с плакатами на подъездах домов по улице Ленинградской и Московской.

«Как выходили из дома - плакаты висели, а как возвращались - уже исчезли», - отметили жители этих домов.

Также параллельно ведется сбор подписей под обращением к Лукашенко о недоверии к руководству местных обл-, гор- и райисполкомов и с требованием их отставки.