В Бресте у валютчика конфисковали $30 000 2 28.04.2018, 11:41

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Большую часть денег ему оставили друзья на покупку жилья.

27 апреля суд Московского района Бреста конфисковал у жителя города 60 тысяч рублей, которые тот получил от незаконных валютно-обменных операций.

Обвиняемый нелегально менял деньги трижды. Первый раз, в начале декабря прошлого года, он обменял 50 долларов на 100 рублей. Второй раз, в конце года, он купил 70 долларов за 140 рублей. Третья сделка в карьере валютчика оказалась самой крупной. Мужчина обменял 30 тысяч долларов на 60 150 рублей. При этом из 30 тысяч долларов только 6 тысяч принадлежали валютчику. 24 тысячи долларов ему оставили друзья из России для покупки в Беларуси квартиры, сообщает tut.by.

«Суд признал мужчину виновным в незаконной предпринимательской деятельности и назначил 300 базовых величин штрафа (7 350 рублей – прим. авт.)», — рассказала старший помощник прокурора города Бреста Ирина Рубанова.

Кроме того, суд конфисковал 60 150 рублей, на которые обвиняемый обменял 30 тысяч долларов, а также по иску прокуратуры обязал выплатить в доход государства 240 рублей дохода, полученного преступным путем.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.