Кобяков об итогах первого квартала: «Расслабляться не стоит»14
- 28.04.2018, 11:50
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В экономике еще есть «узкие места».
В экономике Беларуси в первом квартале 2018 года отмечались положительные тенденции роста, однако расслабляться не стоит, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Совета министров, где обсуждаются итоги социально-экономического развития страны в первом квартале, передает БелТА.
«В целом в первом квартале взят неплохой старт года. Вместе с тем расслабляться не стоит. В экономике еще есть узкие места, которые требуют принятия оперативных и системных мер. Базовые подходы к их решению известны. Задача — удержать положительные тенденции роста», — отметил Андрей Кобяков.
«Работа по продвижению белорусской продукции должна быть более эффективной. Не используем сегодня ситуацию — завтра наши потенциальные экспортные ниши могут занять другие», — подчеркнул он.