Кобяков об итогах первого квартала: «Расслабляться не стоит» 14 28.04.2018, 11:50

1,308

Андрей Кобяков

Фото: Виктор Толочко

В экономике еще есть «узкие места».

В экономике Беларуси в первом квартале 2018 года отмечались положительные тенденции роста, однако расслабляться не стоит, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Совета министров, где обсуждаются итоги социально-экономического развития страны в первом квартале, передает БелТА.

«В целом в первом квартале взят неплохой старт года. Вместе с тем расслабляться не стоит. В экономике еще есть узкие места, которые требуют принятия оперативных и системных мер. Базовые подходы к их решению известны. Задача — удержать положительные тенденции роста», — отметил Андрей Кобяков.

«Работа по продвижению белорусской продукции должна быть более эффективной. Не используем сегодня ситуацию — завтра наши потенциальные экспортные ниши могут занять другие», — подчеркнул он.