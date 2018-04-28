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Кобяков об итогах первого квартала: «Расслабляться не стоит»

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  • 28.04.2018, 11:50
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Андрей Кобяков
Фото: Виктор Толочко

В экономике еще есть «узкие места».

В экономике Беларуси в первом квартале 2018 года отмечались положительные тенденции роста, однако расслабляться не стоит, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Совета министров, где обсуждаются итоги социально-экономического развития страны в первом квартале, передает БелТА.

«В целом в первом квартале взят неплохой старт года. Вместе с тем расслабляться не стоит. В экономике еще есть узкие места, которые требуют принятия оперативных и системных мер. Базовые подходы к их решению известны. Задача — удержать положительные тенденции роста», — отметил Андрей Кобяков.

«Работа по продвижению белорусской продукции должна быть более эффективной. Не используем сегодня ситуацию — завтра наши потенциальные экспортные ниши могут занять другие», — подчеркнул он.


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