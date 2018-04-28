Том Круз прыгнул с парашютом 106 раз 1 28.04.2018, 11:54

Прыгать пришлось ради съемок одной из ключевых сцен новой части «Миссии».

Исполнитель главной роли в фильме «Миссия невыполнима 6: Последствия» Том Круз был вынужден выполнить 106 прыжков с парашютом, чтобы снять одну из ключевых сцен. Как сообщает издание Deadline, об этом было заявлено на презентации проекта в рамках фестиваля CinemaCon.

Создатели картины рассказали, что вслед за Крузом из самолета выпрыгивал профессиональный спортсмен с камерой, закрепленной на его шлеме. В его задачу входило размещение съемочного комплекса на уровне лица актера, чтобы запечатлеть все его эмоции. «Естественно, снимал он это все лишь руководствуясь своими инстинктами», — прокомментировал режиссер фильма Кристофер МакКуорри. Лишь три отснятых материала были признаны подходящими для монтажа.

— Единственное место, где мы могли выполнять такие трюки, Объединенные Арабские Эмираты, — добавил сам Том Круз, уточнив, что в других странах авторы проекта столкнулись бы с различными юридическими ограничениями.

— Мы всегда знали, что Том может сделать гораздо больше, чем мы можем ему позволить без риска убить его, — сказал МакКуорри.

Напомним, по сюжету супершпиону Итану Ханту как всегда не привыкать рисковать жизнью для спасения мира. Чтобы остановить очередного террориста или опасного торговца оружием, он с готовностью полезет на самый высокий небоскреб в мире, зависнет на борту взлетающего самолета или устроит рискованную погоню по скоростному шоссе.

Но любые намерения, даже самые благородные, часто имеют неожиданные последствия. Когда Итан спасает члена своей команды, вместо того, чтобы предотвратить покупку плутония, судьба всего подразделения оказывается под угрозой. Теперь к делу подключается ЦРУ, которое планирует как можно быстрее и эффективнее исправить ошибку Ханта.