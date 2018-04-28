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На минской Комаровке прошли обыски

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  • 28.04.2018, 11:59
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Обыски прошли в администрации рынка и коммерческих фирмах.

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД провели ряд масштабных обысков в административном здании Комаровского рынка, сообщает «Радыё Свабода».

Обыски были проведены в администрации рынка и в некоторых коммерческих фирмах, которые там расположены. Пока по их результатам никто не задержан.

В середине апреля оперативники ГУБОПиК взяли под стражу так называемого «смотрящего» за Комаровским рынком, известного в криминальных кругах как Вася Шиза, которому предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса.

«Оперативники ГУБОПиК проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех фигурантов дела «смотрящего». В таких делах очень важно выявить, кто стоит за подозреваемым и обвиняемым, выявить преступную схему, которая, возможно, работала не один год», - отметили в правоохранительных органах.

Задержанный находится в СИЗО, расследование продолжается.


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