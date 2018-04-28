Дэйв Льюис: Ни в одной игре белорусские хоккеисты не могут считаться фаворитами 3 28.04.2018, 12:23

Дэйв Льюис

Единственный гол сборной Беларуси в игре с «Норвегией» стал результатом случайной ошибки норвежцев.

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис, комментируя поражение от команды "Норвегии" (1:2) в матче "Евровызова", признал, что соперник по праву оказался сильнее, пишет pressball.by.

- Тяжелая игра. Согласен с Петтером, что вратарь гостей отработал здорово. Единственный наш гол стал результатом случайной ошибки норвежцев в трафике на их пятачке и рикошета. Так что победа норвежцев заслужена.

- Возможно, вы отметили сегодня какой-то прогресс по сравнению с играми против датчан неделю назад?

- Все последние наши матчи похожи. Мы неизменно близки к победе — при том что ни в одной игре не можем считаться фаворитами. Побеждать можем только за счет четких и слаженных командных действий. Обычно для успеха нам чуть-чуть этого не хватает. Сегодня — тоже.

- Как оцените игру Сушко?

- Для него это была первая в карьере игра на таком уровне, пока он привыкает. Думаю, именно поэтому Макс схлопотал удаление в первой же смене. Уверен, его лучшие игры в сборной впереди.

- Какие реформы состава ожидаются завтра в Бобруйске?

- Сейчас рано о них говорить. Для начала нужно минимум пообщаться с врачами — все ли в порядке после этой игры. Потом обсудить возможные изменения с коллегами.