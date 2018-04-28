Власти Гомеля против Первомая 28.04.2018, 12:40

Гомельский горисполком отказал активистам в проведении первомайского митинга.

Свой запрет городские власти мотивируют тем, что заявители должны оплатить услуги милиции, медиков и работников коммунальных служб во время проведения массового мероприятия, сообщает gomel.today.

В установленные законодательством сроки председатель Гомельской организации Белорусской партии «Зеленые» Юрий Глушаков подал заявку на проведение в Международный день солидарности трудящихся 1 Мая митинга возле ДК Глухих на улице Юбилейной. В качестве цели были указаны защита прав работников и антивоенная тематика. Заявители также просили не брать с них деньги за проведение мероприятия. При этом они ссылались на действующее законодательство и на то, что 25 марта этого года в Минске власти не только разрешили бесплатно проведение концерта к 100-летию БНР, но и предлагали безвозмездно звукоусиливающую аппаратуру и другие технические средства.

В этом году исполняется 120 лет первому первомайскому митингу в Гомеле.

В отрицательном ответе Гомельского горисполкома сказано, что заявителями «не были соблюдены требования статьи 10 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года „О массовых мероприятиях в Республике Беларусь“, согласно которой организатор массового мероприятия обязан принять меры по обеспечению охраны общественного порядка, медицинского обслуживания и уборки территории». Еще специальным решением Гомельского горисполкома от 2013 года организаторы массового мероприятия обязаны заранее заключать с УВД Гомельского облисполкома, Гомельской станцией скорой медицинской помощи и КАУП «Горсап» договора об оказании платных услуг.

Минский горисполком согласовал Белорусской конфедерации демократических профсоюзов проведение митинга к Международному дню солидарности трудящихся 1 мая 2018 года в Минске в Киевском сквере с 14 до 16 часов. В мероприятии планируют принять участие активисты независимых профсоюзов и левых партий со всей Беларуси.