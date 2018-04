Самый масштабный фестиваль Украины ищет таланты из Беларуси 28.04.2018, 12:42

Фестиваль Atlas Weekend начинает сбор заявок молодых групп из Беларуси в рамках программы Atlas Weekend Talents.

Ежегодно организаторы фестиваля проводят отбор начинающих коллективов в пяти городах Украины: Киев, Львов, Днепр, Одесса и Харьков. В этом году попытать счастья могут и музыкальные таланты Беларуси, ведь отбор также пройдет и в Минске.

Условия остаются неизменными: Для участия в отборе необходимо подать заявку на (сайте фестиваля https://atlasweekend.com/ru/atlas-weekend-talents/).

В Минске прием заявок будет осуществляться до 10 мая включительно. По итогам приема заявок экспертное жюри фестиваля выбирает шорт-лист из 8 групп, которые попадают в онлайн-голосование на сайте. По итогам онлайн-голосования 4 группы, набравшие наибольшее количество голосов, а также одна группа, отобранная организаторами, попадают на финальный концерт.

По итогам финала, который в Минске пройдет 31 мая в 19:00 в Back Draft Rock Bar (улица Октябрьская, 19), определится участник, который получает возможность выступить на Atlas Weekend 2018.

Официальные встречи отборочного тура и пре-пати в Минске в (VK https://vk.com/awt_minsk) и (FB https://www.facebook.com/search/top/?q=atlas%20weekend%20talents%2031.05%20минск).

Atlas Weekend 2018 пройдет с 3 по 8 июля на территории киевского ВДНГ. За 6 дней фестиваля на сценах выступит более 200 артистов. Уже заявлены The Chemical Brothers, Tom Odell, Nothing But Thieves, Lost Frequences, Eskimo Callboy, ЛСП, Пошлая Молли и другие. Количество гостей фестиваля в прошлом году составило более 350 тысяч человек. В 2018 году организаторы ожидают до 500 тысяч посетителей.

Ранее на фестивале выступали The Prodigy, RÖYKSOPP, Kasabian, Alex Clare, John Newman, Three Days Grace, Бумбокс, The Hardkiss, Monatik, Brainstorm, Noize MC и многие другие.