Минтруда: «Тунеядцу» выгодно переписать свою квартиру на «нетунеядца» 3 28.04.2018, 12:51

Правда, чиновники уверены, что наши люди так просто от права на собственность не откажутся.

Представим такую ситуацию: у "тунеядца" две квартиры. В одной он живёт сам с семьёй, во второй прописана его мать-пенсионерка, которая оплачивает коммуналку со своей пенсии. Как будут начисляться платежи за эту вторую квартиру?

Объяснения, которые чиновники дали 27 апреля, не дают ответа на этот вопрос. Во время прямой телефонной линии Еврорадио описало ситуацию заместителю министра труда и социальной защиты Андрею Лобовичу, и вот что он ответил:

- Она [мать] оплачивает, но фактически плательщиком является "тунеядец", так как он — собственник. Вы же понимаете, что ЖКХ выставляет счета собственнику. ЖКХ же не видит, кто конкретно платит — все счета выставляются собственнику квартиры. Который является плательщиком жилищно-коммунальных услуг, и согласно Кодексу жилищному, и по всей "нормативке", которую жилкомхоз разрабатывает.

- В такой ситуации квартиру выгоднее на мать переписать...

- Фактически, так и есть.

Вывод: если вы "тунеядец" и одновременно собственник квартиры, то вам выгоднее переписать жилплощадь на "нетунеядца". Даже в Министерстве труда признают, что это позволит "тунеядцам" не платить коммуналку по полным тарифам.

Правда, Андрей Лобович уверен, что наши люди так просто от права на собственность не откажутся — скорее, заплатят налог.