В Баку вспыхнул 33-метровый небоскреб Trump Tower 28.04.2018, 13:01

Возгорание началось на верхних этажах 130-метрового небоскреба.

В столице Азербайджана Баку 28 апреля загорелся 33-этажный небоскреб Trump Tower.

Видео пожара выложили в сети очевидцы. На них видно, что горят верхние этажи здания.

По словам местных жителей, пожарные уже находятся внутри здания.

Офисный центр Trump Tower расположен на пересечении главных магистралей столицы неподалеку от известного Культурного центра Гейдара Алиева. Высота небоскреба – 130 метров, здание насчитывает 33 этажа. На его возведение ушло семь лет.