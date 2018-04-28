Ученые создали устройство, которое позволяет видеть желаемые сны 28.04.2018, 13:04

Фото: MIT

Новое устройство поможет людям развить творческий потенциал и креативность.

Dormio – прибор, использующий фазу полубодрствования для контроля за сюжетом сновидения.

MIT Media Lab разработала систему, состоящую из перчатки с датчиками и прикроватного робота, который генерирует звук. Когда датчики в перчатке фиксируют расслабление, система распознает начало фазы полубодрствования, а прикроватный робот начинает негромко произносить заранее выбранные слова, которые влияют на сюжет сна, пишет glavnoe.ua.

Гипнагогия – промежуточное состояние между явью и сном, во время которого человек способен сознательно воспринимать образы бессознательного. Считается, что в эти моменты человек испытывает всплеск творческой энергии.

Эксперименты с фазой засыпания ставили художник Сальвадор Дали и изобретатель Томас Эдисон. Слова, которые человек слышит в минуты гипнагогии, отзываются образами в его засыпающем сознании, то есть названные предметы визуализируются в сюжете сна.

Группа людей, участвовавших в эксперименте с Dormio, на несколько минут продлила состояние гипнагогии по сравнению с контрольной группой, и все без исключения запомнили свои сны.

Разработчики считают, что новое устройство поможет людям развить творческий потенциал и креативность.