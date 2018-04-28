Критика культа личности и его последствий Евгений Ихлов

28.04.2018, 13:08

Евгений Ихлов

Фото: RFE/RL

Революция не ставит "царя" - "царя" ставит реакция.

Начало "Абрикосовой революции", естественно, вызвало в Мордоре утробный злобный вой: а кто такой Никол Пашинян - и программа у него дилетантская...

Точно также, как в адрес Навального ровно год назад.

Только ведь если Пашинян станет премьером, то там будут и другие министры.

И пройдут выборы, и поскольку говорят, что у него нет четкой программы, то в новой правящей коалиции будет весьма разнообразный идеологический спектр, которому он не сможет единолично навязать свои "некомпетентные" представления.

Поэтому он не сможет единолично определять курс социально-экономических реформ, даже если политические изменения станет вводить декретами.

Ведь либеральная антикоррупционная революция (а именно таковыми являются "цветные революции") дает возможность для демократического состязания различных социально-политических проектов.

И ровно то же самое будет при гипотетической победе Навального. Станет он президентом. Выберется новая Дума - или сразу Учредительное собрание. Но и имея на первых порах большинство, он не сможет единолично определять направления развития государства.

У нас все время забывают, что революция не ставит "царя", "царя" ставит реакция.

Это и к первым Романовым относится, очень и очень оглядывавшимся на Боярскую Думу и на Земские Соборы ("русские кортесы"). И к Ленину, довольно часто терявшему большинство в ЦК...

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