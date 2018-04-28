Где и когда откроется первый Duty Free на въезде в Беларусь 28.04.2018, 13:22

Магазин в качестве эксперимента только строится.

В конце марта этого года в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза появились нововведения: было заявлено о том, что на въезде в Беларусь откроют Duty Free. Сегодня, 28 апреля, рассказали, где именно это случится: в автодорожном пункте пропуска «Берестовица», пишет tut.by, ссылаясь на слова заместителя начальника главного управления организации таможенного контроля ГТК Владимира Попылина.

«Магазин в качестве эксперимента только строится, ведутся земляные работы. Организации, которые ведут хозяйственную деятельность в части беспошлинной торговли, подают заявки сначала в Пограничный комитет на ведение хозяйственной деятельности в том или ином пункте пропуска, которое согласовывается в том числе с Таможенным комитетом. Потом уже рассматриваются все условия открытия и принимается решение об открытии подобного магазина в том или ином пункте пропуска», - сказал чиновник.

То есть стройка уже идет, но когда ее закончат, никому не известно. Но, если «въездной» Duty Free все же появится и зарекомендует себя, как успешный, возможно, такие появится и на других пунктах пропуска.