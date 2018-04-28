закрыть
28 апреля 2018, суббота, 15:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Иран и ЕАЭС подпишут договор о сотрудничестве в ближайшие недели

1
  • 28.04.2018, 13:27

Об этом заявил глава МИД Ирана.

Иран и ЕАЭС подпишут договор о сотрудничестве в ближайшие недели, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зари в субботу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.

"Мы очень рады, что в течение нескольких будущих недель договоренности о сотрудничестве между Ираном и ЕвраАзЭс получат официальный характер, подпишем соответствующий документ. Это гласит о том, что мы будем сотрудничать напрямую с Россией, а также с нашими партнерами в Евразии", — сказала глава иранского внешнеполитического ведомства.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.


популярное за неделю

Мнение

Анекдот о свободе слова
Анекдот о свободе слова Ирина Халип
Армяне борются и с Путиным
Армяне борются и с Путиным Виталий Портников
Уходить надо, не дожидаясь пинка
Уходить надо, не дожидаясь пинка Владимир Халип
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки Богдан Здроевский