Роберт Левандовский останется в «Баварии» 28.04.2018, 13:32

Роберт Левандовски

Фото: EFE/EPA/TOBIAS HASE

«Реал» не собирается покупать у «Баварии» Роберта Левандовского.

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски не попал в список возможных приобретений мадридского "Реала" в летнее трансферное окно.

Для усиления атаки мадридский клуб рассматривает три кандидатуры: Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Тимо Вернера ("Лейпциг") и Мауро Икарди ("Интер").

Ранее стало известно, что Левандовски рассказал игрокам "Баварии" о желании перейти в "Реал" летом. Однако действующий контракт 29-летнего нападающего с клубом действует до 2021 года, а руководство мюнхенцев не рассматривает вариант с его продажей, — передает "Чемпионат".