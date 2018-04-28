В Бресте вызвали в милицию сборщиков подписей за отставку чиновников 2 28.04.2018, 13:41

1,415

Иллюстрационное фото

Жители Бреста выступают против строительства аккумуляторного завода.

27 апреля пятерых сборщиков подписей за отставку руководства региона вызвали в милицию, сообщил tut.by правозащитник Роман Кисляк.

Четверо получили повестки 26 апреля, пятую участницу сбора подписей пригласили по телефону 27 апреля. Пока три человека успели посетить опорные пункты. Их опросили по поводу сбора подписей, а с двумя провели профилактическую беседу о недопустимости нарушения Закона «О массовых мероприятиях», добавил правозащитник.

Еще один сборщик подписей не смог прийти по повестке в милицию по состоянию здоровья.

Сбор подписей за отставку руководителей гор-, рай- и облисполкома стартовал 16 апреля. Его инициировали противники строительства аккумуляторного завода. Обращение должно быть направлено Александру Лукашенко.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Вопросом строительства обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что волнует людей, — это оценка воздействия на окружающую среду. Однако проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия». Противники строительства ставят под сомнение эти данные.

С 25 февраля противники строительства каждое воскресенье собираются на площади Ленина в Бресте, чтобы обсудить дальнейшие действия.

29 апреля в парке Воинов-интернационалистов пройдет разрешенный властями митинг против строительства завода.