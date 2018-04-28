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В Британии с неба свалилось «НЛО»

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  • 28.04.2018, 13:45
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В Великобритании заметили в небе над Сомерсетом загадочный объект.

Он рухнул во время грозы. Видео, снятое очевидицей Меган Тейлор, опубликовано на YouTube-канале AB News.

Как пишет Daily Mail, ролик напоминает кадры из фильма Стивена Спилберга "Война миров", снятого по одноименному роману Герберта Уэллса. По сюжету картины и книги, во время грозы на землю спускаются инопланетяне, а затем начинают истреблять людей, действуя в огромных экзоскелетах, именуемых треножниками.

В комментариях под видео британцы допускают, что это было НЛО.


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