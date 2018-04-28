Павел Фельгенгауэр: Я не исключаю даже военного переворота в России 3 28.04.2018, 13:52

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Павел Фельгенгауэр

Фото: svaboda.org

За последние годы внутриполитическое напряжение в России достигло максимума.

Об этом российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр рассказал "Апострофу".

По мнению обозревателя, действия Кремля обусловлены в первую очередь внутриполитической борьбой, которая серьезно обострилась впервые с 2012 года.

"Это в первую очередь отражается, конечно, на внешней политике – и в Сирии, и в Украине, и на общем ухудшении отношений с Западом, и даже отношении к кризису в Армении. Все это может привести и приводит к обострениям по всему периметру внешней политики, - подчеркнул он. - Но это отражение внутриполитической борьбы. Я не исключаю даже военного переворота в России. Это, может быть, крайне маловероятный сценарий, но исключить его полностью нельзя".

"То, что в России "все поддерживают Путина по всем вопросам", что выборы прошли – не играет никакой роли. Потому что у нас не демократия и народ не решает ничего. А внутри правящей элиты острейший кризис: люди не знают, куда бежать, где прятаться и что будет", - резюмировал Фельгенгауэр.