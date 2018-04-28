В Гродно парень по ночам выкапывал с улиц города туи 3 28.04.2018, 14:08

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Молодой гродненец придумал незаконный бизнес.

Ночами он выкапывал туи в деревнях рядом с областным центром, а потом переключился и на город, где в центре украл 18 деревьев, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

27-летний парень сначала специализировался на мелких кражах разных бытовых предметов в деревнях. Например, в деревне Малая Ольшанка он украл из дома гаечные ключи, удочки, а из незапертых автомобилей — автомагнитолы, колонки, документы. Потом переключился на деревья. В деревне Стриевка злоумышленник выкопал 17 туй, через неделю в Богушевке он же украл 12 декоративных деревьев.

А потом выкопал туи прямо в центре Гродно — на улице Виленская около здания ликеро-водочного завода. Оттуда ночью было похищено 18 деревьев.

Всего парень присвоил 48 туй. Все деревья планировал продать.

Однако сделать это не получилось: подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело за кражу, часть похищенного изъята.