Планы РФ вернуться в ПАСЕ без выполнения резолюций провалились 28.04.2018, 14:41

Россия должна вывести войска из Донбасса, заявляют в ПАСЕ.

Планы России вернуться в Парламентскую Ассамблею Совета Европы без выполнения резолюций потерпели фиаско.

Об этом написала член украинской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Все планы по быстрому возвращению россиян без выполнения ими резолюций, провалились. СЕ отказался от юбилейного саммита, задуманного как триумф возвращение России. Представители РФ воспринимаются в Страсбурге не просто токсично, это гораздо более жесткое слово", - написала Геращенко.

Она отметила, что украинской делегации удалось внести поправку в резолюцию о невыполнении резолюций странами-членами СЕ о фактическом контроле РФ на оккупированном Донбассе.

"В резолюции по противодействию гибридной войне и ВПЛ (внутренне перемещенных лиц, - ред.) упоминаются преступления РФ и причастность ко всем войнам на континенте: и реальным, и гибридным", - написала первый вице-спикер.