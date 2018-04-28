Геннадий Федынич: Декрет №3 плюс декрет №1 в результате даст зеро 28.04.2018, 14:37

Геннадий Федынич

ФОто: gazetaby.com

Вся Беларусь сегодня – «территория с напряженной ситуацией на рынке труда».

Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси составляет 0,5%, "при этом в Минске вообще идеальная ситуация - 0,2%, заявила министр труда Ирина Костевич.

А тем временем правительство стахановскими темпами готовится выполнять декрет №1 «О содействии занятости населения», который вступит в силу 1 января 2018 года. Коль безработицы нет, кому содействовать в трудоустройстве?

Председатель Белорусского профсоюза РЭП Геннадий Федынич в интервью praca-by.info дал оценку механизму реализации декрета №1, который озвучила министр труда.

– Министр труда ратует за то, чтобы «более настойчиво предлагать свои услуги по трудоустройству». Какие?

– Думаю, министр труда Ирина Костевич отчасти вводит в заблуждение людей, которые не могут найти работу в Беларуси. Ведь речь не идет о достойной заработной плате – разговор про содействие трудоустройству. Если бы правительство составило перечень работ с указанием заработной платы в чистом виде (зарплата в регионах должна составлять не меньше 600 рублей, в областных центрах и Минске – 800-1000 рублей), люди были бы только благодарны за оказанное содействие в трудоустройстве.

– Правительство решило ежеквартально определять «территории с напряженной ситуацией на рынке труда». Какой смысл вычленять отдельные регионы на общем фоне с безработицей в Беларуси?

– Лично я считаю, что вся Беларусь сегодня – «территория с напряженной ситуацией на рынке труда». Самое главное – правительство должно определить, как помочь людям выжить. С одной стороны, власти могут просто не мешать выживать, с другой – могут создать специальную программу переобучения людей с последующим конкретным трудоустройством, обеспечив человеку достойную заработную плату. Местные власти, на которую возлагается эта задача, не способны ее выполнить из-за отсутствия ресурсов и особого желания решать проблему.

– Костевич заявила, что в 2017 году трудоустроено 70 тысяч человек, озвучен прогноз на 2018 год – не снижать темпы трудоустройства. Насколько реальны эти планы?

– Пусть госпожа Костевич подсчитает, какие отчисления в бюджет сделали 70 тысяч трудоустроенных граждан в 2017 году. И ответит: удалось ли залатать дыру в Фонде социальной защиты населения на полтора миллиарда рублей?

Кому-кому, а министру труда надо быть предельно честным по отношению к народу. Вам предоставили цифру в 70 тысяч человек – так назовите конкретные предприятия с конкретными зарплатами, которые получают трудоустроенные. Никто никогда не назвал ни одной цифры!

– Правительство планирует создавать «базы данных трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте не занятых в экономике». Чиновники постоянно говорят про «базы данных», но никто так и не объяснил, что это такое.

– Все это напоминает поиск преступников. Надо среди населения найти «преступников», которые не хотят работать в Беларуси или работают за рубежом. Я говорю правительству: молитесь на людей, которые работают за рубежом и везут в страну миллионы долларов, которые здесь и оседают. Если вы упраздните и этот доход, то в итоге потеряете гораздо больше, чем найдете.

Схема проста: базы данных будут составляться на республиканском уровне, затем передаваться на места – для проверки. Но «поиск преступников» вызовет такое брожение в народе (потому что люди с каждым днем не богатеют, а беднеют), что мало не покажется.

– Чтобы найти людей, которые, цитирую Костевич, «возможно, заняты в теневой экономике», властям придется составлять базы данных на каждого гражданина страны…

– Каждый житель страны имеет паспорт, в котором указан идентификационный номер. Нам, к сожалению, не скажут, сколько человеко-часов и какие средства пойдут на то, чтобы выполнить такую большую работу и установить, где человек работает (сегодня в России, завтра в Польше, послезавтра – в Чехии), на какие средства существует. Этой чехардой экономику не поднимешь.

Я могу согласиться с Костевич в том, что определенная часть людей сегодня занята в теневой экономике, например, в гаражах ремонтируют машины. Если власти предложат приемлемый вариант легализации (заплатите 50-100 рублей в год, и никто вас трогать не будет), некоторые согласятся. За прошедшие годы доверие к власти очень сильно упало; нет никакой гарантии, что сегодня власти заявят одно, а завтра не сделают совершенно иначе – сначала легализуют, затем обложат непосильным налогом, а в итоге все конфискуют.

– Можно ли прогнозировать последствия реализации декрета №1?

– Я бы сказал так: декрет №3 плюс декрет №1 в результате даст зеро.