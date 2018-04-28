Как белорусы перевели форекс-мошенникам тысячи долларов 4 28.04.2018, 15:12

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Представители «Trade 12» звонили белорусам и предлагали выгодно инвестировать деньги.

«6 июня прошлого года мне позвонил парень, представился сотрудником брокерской компании и предложил заработать. Я согласилась, и в итоге сейчас пытаюсь вернуть свои 4800 долларов. У меня еще маленькая сумма, там были в десятки раз больше», — рассказывает Лариса, одна из пострадавших от деятельности мошеннической компании Trade12. Белорусы, которые перевели на счет компании солидные суммы денег, сейчас просят власти помочь вернуть средства, пишет tut.by.

Пострадавшая: «Люди переводили десятки тысяч долларов»

Представители «Trade 12» звонили белорусам и предлагали выгодно инвестировать деньги — торговать на рынке Forex. «Компания гарантировала высокую прибыль и личного аналитика. Реклама на сайте выглядела убедительной, и я зарегистрировался», — рассказывает Лариса, одна из потерпевших. Она, как и некоторые другие потерпевшие, написали письма в Нацбанк с просьбой помочь вернуть деньги.

— Когда нам позвонили, сразу посмотрели в интернете, что за компания. На тот момент у них была и регистрация, и лицензия. Вместо меня работал несовершеннолетний сын, пришлось только пройти верификацию с моим паспортом. Хотела, чтобы он во время каникул был чем-то занят, — вспоминает Лариса.

Женщина объясняет, что «работу» в компании Trade12 она начала с суммы в 100 долларов. Позже стала переводить все больше и больше денег. Какое-то время она «была в плюсе на четыре тысячи долларов», но вывести деньги назад уже не смогла. Связаться с представителями компании не получилось ни через службу поддержки клиентов, ни через мессенджеры. Позже компания подала на ликвидацию.

— У меня еще была один из самых маленьких сумм. Там люди переводили десятки тысяч долларов. Насколько я знаю, только у двух белорусов получилось вернуть назад часть средств. Несколько человек из нашей группы до сих пор работают — деньги не зачисляют, а хотят их хоть каким-то образом вывести. И вот куда мы ни обращались всей группой, ни писали заявления в банк, никто не может помочь.

По словам Ларисы, одной из потерпевших из Молодечно, с которой она общается, удалось вернуть свои вложенные деньги в Trade12 — около 120 тысяч долларов.

«Задачей Trade12 является привлечение в компанию новых клиентов на долгосрочное сотрудничество, но информация на сайте декларирует услуги, которые не могут быть предоставлены по факту», — обращает внимание Лариса.

Во многих странах компанию обвиняют в работе без лицензии и регуляции — в Беларуси «Trade12» также не имеет лицензии и не находится в реестре Нацбанка. Регулятор финансовых компаний Великобритании FCA выпустил предупреждение о деятельности компании: «Все фирмы, продвигающие или продающие финансовые услуги, должны быть авторизованы нами. Однако некоторые фирмы действуют без нашего разрешения и являются заведомо запутанными инвестиционными мошенничествами».

Эксперт: «Надо обращать внимание даже на мелочи»

Как не стать жертвой мошенников, рассказал финансовый аналитик исследовательской группы BusinessForecast Александр Муха.

— Стоит обращать внимание даже на мелочи — плохое качество связи или неопределившийся номер. Из фактических признаков на первое место я бы поставил регистрацию компании в Беларуси и ее присутствие в нацбанковском реестре компаний-участников валютного рынка Forex. Уже этот факт говорит о том, что компании вызывают доверие, и их услугами можно воспользоваться, — говорит эксперт.

Он поясняет, что если компания — резидент Беларуси, она подпадает под действие юрисдикции белорусских судов. «В случае возникновения каких-то проблем у вас будет реальная возможность подать иск в белорусский, а не зарубежный суд. С высокой долей вероятности их решение будет принято в пользу клиента компании», — объясняет эксперт. В отношении таких фирм также действует закон о рекламе, и это предполагает то, что она должна быть добросовестной, добавляет Александр Муха.

— Маржинальная торговля на рынке Forex является высокорискованным видом деятельности, и предупреждение об этом обязательно должно быть в рекламе. Особенно если речь идет о высоком плече (отношение заемного капитала к собственным средствам), например, триста или пятьсот к одному. Малейшее движение в противоположную сторону может привести к убыткам.

По словам эксперта, если сотрудники компании хотят создать видимость того, что деятельность является абсолютно надежной и при этом обладает высокой доходностью, это может быть знаком мошенничества. Александр Муха также советует обращать внимание на истинных собственников компании. Но если фирма расположена в оффшорной юрисдикции, это может быть трудной задачей.

— Есть такой институт, как номинальные акционеры. Как правило, они покрывают реальных собственников. Если юрисдикция географически отдалена, возможности раскрыть конечных бенефициаров почти нет. Это тоже дополнительный фактор, который указывает на то, чтобы не прибегать к услугам такой форекс-компании.

Александр Муха объясняет, что некоторые мошеннические организации используют принцип пирамиды и поначалу возвращают часть денег, выдавая это за доход.

— Они создают видимость платежей, при этом используют средства других горе-вкладчиков или даже деньги самого клиента.

Аналитик считает, что уровень требуемых финансовых навыков для торговли рынке Forex должен быть «несоразмерно выше, чем уровень финансовой грамотности для того, чтобы открыть вклад или купить облигации».

— Если хотите попробовать свои силы на реальном рынке, вначале нужно подготовиться, особенно если собираетесь использовать финансовое плечо. Если переходите к маржинальной торговле, начинать торговать даже с одного к ста или одного к тремстам — это явно неосмотрительный шаг.