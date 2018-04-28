В Европу через Киев лоукостом 1 28.04.2018, 15:23

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Украина создает условия для транзитных туристов из Беларуси.

Увеличение второй год подряд количества белорусских туристов, посещающих Украину, превращается в постоянную тенденцию.

Украина привлекает белорусов не только дешевыми шоп-турами и туристическими достопримечательностями. Последние два года Киев и Львов стали еще и центрами наиболее дешевых авиаперелетов в Европу. Поэтому, озвучивая в ежегодном послании к «парламенту» и народу вопрос, почему белорусы летают из Вильнюса, Киева, Варшавы, но не из Минска, Александр Лукашенко на него и ответил: потому что выгоднее, сообщает «Радыё Свабода».

В этом году такие транзитные возможности Украины еще больше увеличатся: в конце лета - начале осени на авиарынке появится еще один перевозчик - крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания Ryanair из Ирландии. Она будет выполнять рейсы в 10 направлениях из Киева и в 5 из Львова.

Как открывалось украинское небо

По мнению экспертов, развитие дешевых авиаперевозок сдерживала монополия компаний украинского олигарха Игоря Коломойского, который благодаря своим связям с властями мешал открытию украинского неба для западных лоукостеров. Авиационная группа бизнесмена к 2012 году контролировала более 48 процентов авиаперевозок в стране. Сейчас же из пяти его компаний на рынке осталась одна - Международные авиалинии - крупнейшая в Украине.

Первопроходцем на украинском рынке в 2013 году стала венгерская компания Wizz Air. Правда, ее дочерняя компания долго не продержалась и была закрыта, хотя без рейсов этого лоукостера Украина не осталась. Сейчас Wizz Air осуществляет рейсы только из Киева в восемь европейских стран. В Испанию и Италию проще и дешевле пока что добраться с испанской компанией Vueling Airlines.

Новым толчком для активизации рынка стал переход Украины на безвизовый режим с Евросоюзом. Именно благодаря этому обстоятельству крупнейший европейский перевозчик - ирландская Ryanair - начала пробиваться в Украину. Сейчас от нее ожидают широких предложений, несмотря на то, что история прихода этой компании сопровождалось скандалом - в прошлом году руководство киевского аэропорта «Борисполь» отказалось подписывать контракт, потому что не соглашалось на условия перевозчика. Подписание стало возможным только в марте, а уже через полгода должны пойти первые рейсы из Киева и Львова.

Пробовали себя в украинском небе норвежский Norwegian и итальянская OneAir. Но они не смогли выдержать конкуренцию с венгерским Wizz Air и оставили украинский рынок.

Азиатские направления «закрывают» Air Arabia и Flydubai - обе компании базируются в Объединенных Арабских Эмиратах.

Авиаперевозки бьют рекорды

Несмотря на отказ от авиационного сообщения с Россией, украинские аэропорты и авиакомпании в прошлом году достигли рекордных показателей в пассажирских перевозках - их услугами воспользовались 10,5 миллиона граждан.

Это стало одним из источников пополнения местных бюджетов. Например, во Львове доходы от туризма в 2017 году увеличились на 81% до 128 миллионов гривен. По другим данным, 260 тысяч туристов, посетивших этот город, потратили 615 миллионов евро. В среднем на одного путешественника приходится 75 евро в день.

Лидерами по пассажиропотоку стали четыре украинских аэропорта - киевские «Борисполь» и «Киев», а также «Одесса» и «Львов». По мнению экспертов, существующая авиационная инфраструктура может обеспечить и большие объемы перевозок.

Ставка на международные перевозки и лоукосты

Руководство киевского аэропорта «Борисполь» выбрало главные элементы стратегии развития своего предприятия: прежде всего мотивация авиаперевозчиков, чтобы искали новые направления, и использование лоукостеров.

Для поощрения работает специальная система скидок на пассажирский сбор: компания, которая перевозит от 100 до 300 тысяч пассажиров, автоматически получает 10% скидки, от 300 до 600 тысяч - 15%, и от 600 тысяч - 20%.

В случае активизации деятельности лоукостеров в «Борисполе» обещают отвести им отдельный терминал. «Мы уже подготовили план расконсервации терминала F для обслуживания дешевых перевозчиков. Как только поймем, что есть 15 рейсов в день, мы откроем для них терминал F, иначе это будет убыточный терминал. Вероятно, его открытие состоится в летней навигации 2018 году, но для этого рейсы должны быть обеспечены», - сообщил глава международного аэропорта «Борисполь» Павло Рабикин.

В Украине будет и свой лоукостер

В прошлом году в Украине была зарегистрирована авиакомпания SkyUp, которая будет формировать стоимость билета по лоукост-модели без багажа и дополнительных услуг. Он будет зависеть от направления и времени приобретения билетов. Сначала этот перевозчик будет осуществлять внутренние рейсы по Украине, а позже обещает начать и международные полеты. В этом году она планирует приобрести пять самолетов «Боинг» и стартовать уже в мае.

По мнению экспертов, украинский рынок, несмотря на уже достаточное представительство дешевых перевозчиков, остается привлекательным для других компаний. И не исключают, что вскоре участники рынка продемонстрируют жесткую конкуренцию. Но от нее в итоге выиграют пассажиры. В условиях же жесткой монополии потребитель едет за более дешевыми услугами в другие соседние страны. Как белорусы в Вильнюс, Киев или Варшаву.