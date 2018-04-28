Медведев объяснил «эмоциями» падение российских рынков из-за санкций США 28.04.2018, 15:25

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Дмитрий Медведев

Экономика вообще эмоциональная история, сказал премьер.

Премьер РФ Дмитрий Медведев считает, что никаких фундаментальных причин для турбулентности на российских финансовых рынках, которая имела место после введения очередного пакета американских санкций, в действительности не было, сообщает Интерфакс.

Медведев объяснил реакцию российских рынков на введение санкций исключительно эмоциями.

"Эмоциональность реакций не означает, что есть какие-то фундаментальные проблемы. Экономика вообще эмоциональная история. Экономика - она в гораздо большей степени от людей зависит. Смотрите: решения иностранных государств, решение международных организаций типа ОПЕК, региональные конфликты, да даже природные стихийные бедствия - все отражается на мировой экономике", - сказал глава российского правительства.

Поэтому, по его словам, "подобные действия отразились и на нашем фондовом, на валютном рынке". "Но сейчас все успокоилось, потому что не было - мы сразу об этом сказали - никаких фундаментальных причин", - считает Медведев.

Он отметил, что фундаментальных причин не было, "потому что мы достигли высокой степени стабильности экономики".

Как сообщалось, Минфин США 6 апреля объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

Акционеры компаний из санкционного списка за несколько дней потеряли сотни миллионов долларов. При этом с падением столкнулись и те российские компании, которые формально не попали под санкции. Только в понедельник, 9 апреля, суммарные потери российских миллиардеров составили примерно 16 млрд долларов.

Санкции привели также к ослаблению российской валюты. 10 апреля на Московской бирже курс евро впервые с марта 2016 года преодолел отметку в 80 рублей, доллар - в 64 рубля. По состоянию на 14.34 мск доллар стоил 64,7 рубля, евро - 80,1 рубля.

Российский рынок акций упал 9 апреля на максимальную величину с марта 2014 года - потери индексов МосБиржи и РТС по итогам дня составили 8,3-11,4%.