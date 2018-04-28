Никол Пашинян продолжает активные действия

Никол Пашинян продолжает активные действия1
- 28.04.2018, 15:58
Завтра в центре Еревана ожидается продолжение многотысячного митинга протеста.
Сегодня утром лидер армянского оппозиционного движения Никол Пашинян встретился с Католикосом всех армян Гарегином II — они обсуждали внутреннюю ситуацию в Армении. Завтра вечером в центре Еревана ожидается продолжение многотысячного митинга протеста, сообщает «Эхо Москвы».
Сегодня Никол Пашинян встречается со своими сторонниками в регионах. Он едет в Иджеван и в Ванадзор.
1 мая объявлена всеобщая мобилизация сторонников Пашиняна в Ереване. В этот день парламент будет выбирать премьер-министра.