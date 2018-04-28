Никол Пашинян продолжает активные действия 1 28.04.2018, 15:58

Никол Пашинян

Завтра в центре Еревана ожидается продолжение многотысячного митинга протеста.

Сегодня утром лидер армянского оппозиционного движения Никол Пашинян встретился с Католикосом всех армян Гарегином II — они обсуждали внутреннюю ситуацию в Армении. Завтра вечером в центре Еревана ожидается продолжение многотысячного митинга протеста, сообщает «Эхо Москвы».

Сегодня Никол Пашинян встречается со своими сторонниками в регионах. Он едет в Иджеван и в Ванадзор.

1 мая объявлена всеобщая мобилизация сторонников Пашиняна в Ереване. В этот день парламент будет выбирать премьер-министра.