Из белорусских магазинов может исчезнуть дешевая техника из России? 1 28.04.2018, 16:09

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С 1 июля вступают в силу правила обязательной сертификации бытовой техники.

Казалось бы, ничего страшного, пишет kp.by. Однако в правилах прописаны конкретные нормы по энергоэффективности. Если говорить очень упрощенно, то техника, которая потребляет слишком много энергии, не получит сертификаты - и ее не смогут продавать. Осталось всего два месяца до вступления правил в силу. Некоторые поставщики и производители техники надеются, что обязательную сертификацию отменят в последний момент. Но в Госстандарте недавно уверили: решение правительства окончательное и отмене не подлежит. Российские производители и поставщики техники возмущаются, что Беларусь вводит свои внутренние правила по сертификации, не принимая во внимание техрегламенты ЕАЭС. Журналисты попытались разобраться, что произойдет с бытовой техникой с 1 июля и как это отразится на потребителях?

Итак, под обязательную сертификацию попадает бытовая и офисная техника от холодильников, стиральных машин, посудомоек до принтеров, сканеров, кофеварок, блендеров и т. д. Производитель или поставщик должны будут доказать, что техника проходит по нормам энергоэффективности. А для этого - пройти экспертизу или предоставить результаты экспертизы из аккредитованной лаборатории.

- Сложно сказать, сколько техники не пройдет. Сертификационные испытания по подтверждению класса энергоэффективности - это очень дорого. Речь идет о тысячах долларов. Например, испытать холодильник стоит 3 - 4 тысячи долларов, стиральную машину - 2 - 3 тысячи долларов. Проводить испытания из чистого любопытства - совпадает ли надпись на технике с реальной или нет - никто не будет. Их будут проводить, только чтобы попасть на рынок, - объясняет Александр, специалист по сертификации крупной сети салонов бытовой техники. - Сейчас где-то 95% техники имеют сертификаты, которые оформлены в России. И правду ли они пишут, можно будет проверить, только проведя испытания.

- То есть техника подорожает? Вряд ли производитель или поставщик из своего кармана заплатят за испытания.

- Нормальные поставщики проводят испытания прямо на производстве. У многих, в частности у нашего «Атланта», прямо на заводе есть аккредитованная лаборатория, которая проводит испытания. Поэтому известные, солидные бренды уже имеют эти протоколы. И с ними просто надо прийти в орган по сертификации и оформить все без испытаний. Другое дело - «несолидные» производители, с ними могут возникнуть вопросы.

Как объясняет эксперт, речь идет о технике низкого ценового сегмента.

- Если проводить аналогию со смартфонами, то все бы, конечно, покупали «Айфоны» и флагманы от «Самсунга», если бы не финансовый вопрос. Так и с бытовой техникой. Сейчас, условно, на полке стоит 50 блендеров десяти брендов. И если действительно с 1 июля заработает закон, то через полгода останется примерно 20 блендеров. Выбор будет, рынок в конец не упадет. Но если из 50 моделей тех же блендеров выбрать пять самых дешевых, то основное движение будет там. Эта техника вообще может перейти в серую зону.