Ольга Николайчик: Власти напуганы Арменией 1 28.04.2018, 16:19

1,241

Ольга Николайчик

К активистке пытались попасть в дом неизвестные.

Сегодня в 14:30 к режиссеру, общественной активистке, лауреату премии “Хартии-97” за 2017 год Ольге Николайчик начали стучаться люди в штатском.

«Их было трое, - говорит Ольга Николайчик "Белсату". - Я не открыла, так как боялась изъятия компьютера - я знаю, что у Лукашенко свои представления о правах человека, и он найдет за что посадить. Они ходили по периметру дома и стучали в окна. Я позвонила Леониду Кулакову, который позвонил в медиа, а также в «Весну». Видимо, они увидели сообщения в «Фейсбуке» - и через полчаса уехали».

Активистка связывает визит людей в штатском с ее участием в «Чернобыльском шляхе», а также с первомайской акцией, которая пройдет во вторник.

«Они напуганы Арменией - и перед 1 мая будут цепляться ко всем», - говорит Николайчик.

«Это все очень неприятно: ходят стучат, топчут цветы, - добавляет активистка. - Макей заявляет, что людей не будут задерживать по политическим мотивам, но они никогда по политическим мотивам и не задерживали - в протоколах всегда писали, что мы ругались матом или хулиганили».

Акция 1 мая пройдет с 14 по 16 час в Киевском сквере.