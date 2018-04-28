Сланцевое бурение в США вышло на трехлетний рекорд 28.04.2018, 16:24

Фото: Daniel Acker / Bloomberg

Америка в течение четырех месяцев может стать крупнейшим производителем нефти в мире.

Сланцевые компании США продолжают наращивать инвестиции в бурении на фоне взлетевших до 3-летних рекордов цен на нефть, пишет сайт finanz.ru.

На минувшей неделе количество буровых установок, задействованных на американских месторождениях, увеличилось еще на 5 единиц, а их общее число - 825 - стало рекордным с марта 2015 года, сообщила в отчете компания Baker Hughes, более 70 лет отслеживающая активность на нефтяных скважинах по всему миру.

С начала года объемы бурения выросли на 10%, а по сравнению с маем 2016 года - вдвое.

Сделка стран ОПЕК и России по ограничению добычи стала "подарком" для американских сланцевиков: скачок нефтяных цен до отметок выше 70 долларов за Brent привел к тому, что впервые за 10 лет сланцевой добычи, компании отрасли смогли выйти на самоокупаемость, констатируют аналитики Wood Mackenzie: денежный поток, который генерирует продажа нефти, покрывает капитальные затраты и позволяет их наращивать.

По данным Cowen & Co, 58 из 65 крупнейших игроков рынка увеличат инвестиции в разведку и добычу: средний рост составит 11%, а общая сумма превысит 80 млрд долларов.

Себестоимость добычи в Permian - крупнейшем сланцевом бассейне США, дающем более 3 млн баррелей в день, упала до отметок "чуть выше 20 долларов", сообщил председатель совета директоров Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд: это втрое ниже, чем в 2014 году.

Развитие технологий позволило увеличить продуктивность на сотни процентов: отдача от новых скважин в Permian за 3 года увеличилась в 2,6 раза - с 240 до 624 баррелей в сутки. Во втором по размерам бассейне - Eagle Ford - показатель подскочил вдвое, до 1399 тыс баррелей, следует из данных американского Минэнерго.

В среднем по отрасли точка безубыточности - 53 доллара за баррель, при такой цене сланцевые компании могут расплачиваться по кредитам и генерировать достаточно денежного потока, чтобы инвестировать в будущую добычу, говорит аналитик Wood Mackenzie Эндрю Макконн.

По прогнозу Минэнерго США, в мае сланцевые компании впервые выйдут на 7 млн баррелей ежедневной добычи, что сопоставимо с объемом, который производят Иран и ОАЭ вместе взятые (второй и четвертый по доле рынка члены ОПЕК).

Общий объём добычи в Штатах бьет исторические рекорды в еженедельном режиме (10,586 млн баррелей в день). Если скорость роста производства сохранится - на 1,2 млн баррелей в сутки за год - США в течение четырех месяцев смогут обойти Россию (10,9 млн баррелей в день) и стать крупнейшим производителем нефти в мире.