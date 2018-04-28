Видеофакт: Детеныш панды показал невероятное шоу 28.04.2018, 16:34

Посетителям китайского зоопарка невероятно повезло увидеть энергичное представление.

Жители Австралии, отправившиеся в путешествие в Китай, конечно, не могли отказать себе в удовольствии посетить зоопарк Чунцина и полюбоваться на панд, пишет сайт 120.su.

Эймонн МакКан, автор забавного ролика, появившегося в интернете, рассказал, что в тот день им невероятно повезло. Детёныш панды по кличке Тинтин только что пробудился от дневного сна и решил показать собравшимся вокруг его вольера людям невероятное представление.

Животное совершало уморительные кувырки, держа в лапах ветку, что, конечно, очень насмешило и умилило посетителей. Более того, один из гидов, который много раз приходил в зоопарк вместе с группами туристов, признался, что впервые наблюдал такое энергичное шоу — видимо, на сей раз Тинтин действительно отлично выспался.