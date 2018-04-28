Под Лунинцем треснул мост 9 28.04.2018, 17:02

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Лопнули опоры путепровода на трассе М10 над железной дорогой, все движение остановлено.

На развязке трассы М-10/ Р-13 (363 километр, в районе Лунинца) на пересечении путепровода с железнодорожным полотном лопнули опоры путепровода и накренились, сообщает tut.by со ссылкой на ГАИ Брестской области.

Движение по путепроводу запрещено.

— Во время проведения ремонтных работ на путепроводе произошла деформация строительных конструкций. Движение автомобилей остановлено — объезд через Лунинец и деревню Дятлово, движение по железной дороге тоже приостановлено, — сообщил официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий.

Вещание FM-станций в Брестской области постоянно прерывается экстренным сообщением МЧС для водителей о необходимости учитывать дорожную обстановку в районе разрушения путепровода.

Капитальный ремонт путепровода плановый, начался в апреле 2018 года. Проектное решение утверждено еще в 2016 году, но работы откладывались. Во время очередного осмотра было выявлено, что несущая способность конструкции стала уменьшаться. «Если сверху вид путепровода еще более-менее, то снизу он начал сыпаться, что небезопасно — все же железная дорога», — рассказывал местной газете руководитель ремонтных работ Вадим Перов из «Спецмостстроя». В ходе капремонта планировали заменить верхнее полотно дорожной одежды путепровода с сохранением существующей конструкции балок и увеличить тротуары — то есть, расширить и габарит самого путепровода. Мостостроители планировали также ремонт опор и пролетных строений.

Напомним, 7 декабря на автомобильном мосту через Припять в Житковичском районе появились трещины, и он провис. Мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов.