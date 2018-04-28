Названы пять лучших экскурсий по Беларуси на майские праздники 28.04.2018, 17:29

Белорусское Поозерье – одно из самых колоритных мест нашей страны.

Если вы до сих пор не решили, как провести три длинных выходных дня, на которых, между прочим, обещают замечательную погоду, сайт tio.by предлагает не оправляться в далекие страны на моря (тем более – что все рейсы уже заполнены!), а провести эти дни в Беларуси – на познавательных и чудесных экскурсиях. Поверьте, и в Беларуси можно великолепно отдохнуть, расслабиться и получить массу незабываемых эмоций. Итак, поехали!

ЭКСКУРСИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ПРИПЯТСКИЙ»

Если вы хотите насладиться первозданной белорусской природой (довольно экзотической!), вам – сюда! Места, которые называют «Белорусской Амазонией» и «Морем Геродота» поразят девственной природой и неплохими экскурсионными аттракциями, которые созданы усилиями Национального парка.

Место дислокации – Лясковичи, Петриковский район, Гомельская область. Остановиться лучше всего в гостинице «Над Припятью», это хорошие «три звезды» с качественным сервисом и охотничьим рестораном. Стоимость двухместного номера – около 90 бел.руб. Есть боулинг, сауна и бассейн.

В этих местах можно провести два-три дня, и фактически получить полноценный отпуск.

Что вас ждет?

Экскурсия в Сафари-парк

В течение двух часов вы будете в живой природе наблюдать за зубрами, кабанами, оленями, ланями и косулями. Передвижение – в открытых вагончиках специального туристического «паровоза». Этот же паровоз ранним утром подвозит корм животным, поэтому они его абсолютно не боятся, наоборот, несмотря на присутствие туристов, стремятся приблизиться к вагончикам как можно ближе, что очень удобно для фотосъемки.

Водные экскурсии по Припяти

По реке курсирует три теплохода – «Кирилла Туровский», «Зубр» и «Лось». «Кирилла Туровский» швартуется как раз возле гостиницы «Над Припятью» и стартует от отеля вниз по реке. Перед вами будут открываться потрясающие первозданные виды и ландшафты. Если большие компании вам не по вкусу, то можно взять в аренду моторную или весельную лодку со шкипером, который устроит для вас индивидуальную экскурсию – с поиском бобровых «хаток» и других укромных уголков Припяти.

Другие варианты размещения на Припяти: туристический коттедж «Дорошевичи», гостиница «Туров», туристический комплекс «Хлупинская Буда». Карта проезда, контакты туристического отдела Национального парка здесь.

ЭКСКУРСИЯ В БЕРЕЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

С марта по сентябрь вы можете отправиться на однодневную, либо с ночлегом, экскурсию в Березинский заповедник, который расположен к Минску ближе, чем Припятский национальный парк, но сулит не менее сильные эмоции.

Что предлагает заповедник туристам?

Музей природы, зоопарк и веревочный парк, экологические тропы, байдарочные и велосипедные туры, конные прогулки, сафари.

Самый популярный здешний маршрут – экологическая тропа (протяженность 3,5 км, 12 остановок). Вы посмотрите на верховое болото со смотровой вышки, увидите еловый, осиновый, березовый лес. Также популярна мифологическая тропа, с посещением музея мифологии и других объектов мифологического туризма. Еще один вариант для любителей – экстремальная экскурсия на глухариный ток.

Заказать любой маршрут или экскурсию, можно связавшись с Музеем природы в Березинском заповеднике. Голодными вы также не останетесь – туристы питаются в ресторане «Сергуч» или кафе «Лесной трактир».

Разместиться в Березинском заповеднике можно в гостинице или гостевых домиках «Плавно», в гостиничном комплексе «Сергуч» или в туристическом комплексе «Нивки».

ТРОПА ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА

Белорусское Поозерье – одно из самых колоритных мест нашей родины. Здесь высокие холмы скрывают многочисленны изумительной красоты озера, а первозданный (без преувеличения!) лес окутывает тайнами и легендами.

Экологическую тропу можно посетить самостоятельно, либо заказать экскурсию с гидом в туристическом отделе Национального парка.

Начало экологическая тропа «Голубые озера» берет недалеко от деревеньки Ольшево Мядельского района. Тропа начинается с охраняемой автостоянки и очень хорошо маркирована – стендами и указателями, так что, вы не заблудитесь даже без экскурсовода. Можно пойти по длинному (7 км) и короткому (4 км) маршруту. Вы будете пересекать гребни озовой гряды, хвойные леса, реку Страчу, заболоченную местность. По дороге вам предстоит встреча с тремя озерами с романтическими названиями – Глубля, Глубелька и Мертвое озеро. Финал и украшение путешествия – обзорная площадка «Лысая гора» на вершине высокого холма, откуда откроются потрясающие по красоте виды.

ЭКСКУРСИЯ БРЕСТ – БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА

Эта экскурсия позволит перенестись в иные районы Беларуси. Ее можно осуществить самостоятельно, но также удобно будет заказать у туристической компании «Виаполь» (в автобусном маршруте 30 апреля – 1 мая еще остались места).

В первый день предстоит знакомство с городом Брестом, некогда имевшим Магдебургское право, и легендарной Брестской крепостью, построенной в 1842 году. Размещение на ночь – в одной из гостиниц Бреста. Весь второй день будет отдан экскурсии в Беловежскую пущу, занесенную в Список мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Это последний реликтовый лес в Европе. Интересно, что в Беларуси находится 2/3 древнего леса, в Польше – 1/3. Здесь растет самая высокая елка в Европе, это место является резиденцией не только белорусского Деда Мороза, но и могучих зубров. Ну, и конечно, Беловежская пуща связана с многочисленными легендарными личностями – такими, как Тышкевичи, Тызенгаузы, Наполеон и Николай ІІ. Кроме знакомства с уникальным здешним музеем природы, в котором все аттракции «оживают», туристам предстоит путь по экологической тропе с осмотром уникальной флоры и фауны. По дороге в Минск группа заезжает в Каменец и осматривают величественную Каменецкую вежу, построенную в конце 13 века.

ЭКСКУРСИИ ПО МИНСКУ

Это, пожалуй, самый коротенький и доступный маршрут, который позволит если уж не отдохнуть на полную катушку и насладиться природой (как на предыдущих маршрутах), то, по крайней мере, провести с пользой несколько часов в столице. Погода хорошая, чистенький, парадный Минск в такие моменты кажется «городом Солнца». Если к вам приехали гости или вы сами хотите подновить свои знания по истории столицы – добро пожаловать на занимательную прогулку. И, кстати, в этом случае есть из чего выбрать. Разнообразные экскурсии по Минску предлагают как туристические компании, так и частные гиды.

Например, можно воспользоваться предложениями компании «Дортур», которая проводит трехчасовые экскурсии по Минску ежедневно. Экскурсия стартует от железнодорожного вокзала ровно в 14.00 (правда, на сайте оператора есть приписки – при наборе группы не менее 18 человек!).

Маршрут экскурсии проходит по знаковым местам нашего города -- «Ворота города», Площадь Независимости, сам проспект Независимости, который называют самым изящным воплощением стиля «сталинский ампир» (ширина улицы ровно в два раза больше высоты окружающих зданий, благодаря чему создано гармоничное архитектурное пространство). Во время пешеходной прогулки по площади Свободы перед вами предстанет старинная Беларусь с Ратушей, костелами, церквями и старинными улочками минских предместий. Современный Минск представлен на маршруте Национальной библиотекой, «Минск-Ареной», интерактивным музеем истории Великой Отечественной войны.

Еще один вариант отправиться на экскурсию по Минску – воспользоваться набирающим популярность предложением проекта «Вандроўкі ў мінулае» Павла Дюсекова. Каждый день он предлагает новый маршрут, экскурсии проходят на белорусском языке, плата за экскурсию – пожертвование.

Ну, и опять-таки, можно отправиться на городскую прогулку с тем же «Виаполем». К примеру, 1 мая на «обзорную» у компании еще много мест. Здесь вас также ожидает своеобразный коктейль из прошлого, настоящего и даже будущего Беларуси. Предстоящие длинные выходные – прекрасная возможность как для знакомства с Минском, так и для приятного посещения самых укромных и живописных уголков страны!