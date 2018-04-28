Путин предчувствует крах 6 Олег Панфилов, Крым.Реалии

28.04.2018, 18:07

3,299

Все последние революции создает сама Россия – поддержкой коррумпированных режимов.

До сих пор Владимир Путин ничего не сказал по поводу ситуации в Армении. Только его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что не стоит сравнивать Армению и Украину. Над Кремлем повисло тягостное молчание.

Но не только Армения стала объектом настороженности Кремля в последние дни. Tакие же странные «братские» отношения у России и Казахстана – президент Нурсултан Назарбаев публично выказывает всяческое уважение Путину, даже согласившись на создание заведомо мертвой организации ЕАЭС, которая, кроме проблем, членам «группы нищих» ничего не принесла. Но в последнее время Назарбаев все чаще разочаровывает Путина – то переходом на латиницу, то созданием двух американских баз на своей территории.

Казалось бы, Путину и его генералам удалось выгнать из Кыргызстана единственный в Центральной Азии Центр транзитных перевозок ВВС США в бишкекском аэропорту «Манас», действовавший с 2009 по 2014 год. Но 19 апреля депутаты сената парламента Казахстана ратифицировали изменения в межправительственное соглашение с США. Специальные грузы пойдут из Грузии и Азербайджана через Каспийское море в Казахстан, затем железнодорожным транспортом в Узбекистан и Афганистан. «В перечень контрольно-пропускных пунктов добавлены порты «Актау» и «Курык». Делается это целиком в интересах Казахстана как стратегического партнера США, которые стремятся к поддержанию мира и стабильности в соседнем Афганистане», – объяснил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Вынашиваемое в тяжелых муках неоимперское пространство под разными аббревиатурами – СНГ, ОДКБ, ЕАЭС – рушится на глазах. Причем уходят не Кыргызстан или Таджикистан, смирившиеся с ролью российских сателлитов, а самые что ни на есть надежные партнеры, самые близкие и всегда поддакивавшие любым прихотям нового российского вождя, уже видевшего себя во главе обновленного «Советского Союза». Теперь еще один тяжелый удар – со стороны Армении, страны, которая была создана с помощью русского оружия и благодаря имперской идее подчинения себе территорий азиатских империй. После недельной осады русской армией 1 октября 1827 года у персов была отбита Эриванская крепость, и спустя год в российских документах Эриванское ханство уже называлось Русская Армения, а точнее – «Теперешняя Российская Армения, состоящая из Эриванского и Нахичеванского ханств, персидских провинции, кои присоединены к Российской империи в 1828 г.»

Впрочем, российские императоры и раньше пытались манипулировать этническими армянами, которые жили в Османской империи и Персии большими общинами. Тесное взаимодействие этнических армян, живших в Османской империи, с Российской империей началось в 18 веке, но больше всего – во время Девятой русско-турецкой войны 1806-1812 годов. Как писал представитель общественной организации «Союз информированных граждан» Ваграм Токмаджян, «основными союзниками русских на Кавказском фронте были армяне-христиане», но уже тогда Российская империя рассматривала «для своей пользы» только кавказские территории, но не население. В 1810 году, когда генерал Александр Тормасов провалил Ахалцихскую операцию, он решил своеобразным путем реабилитироваться и приказал разграбить все те села уезда, которые не были заражены чумой, а это в основном были армянские села.

Первые обиды этнических армян на империю связаны с массовыми переселениями из родных мест вглубь Грузии. Несмотря на унижения, армяне и дальше оказывали помощь русской армии, в первую очередь провизией. Взамен они получали новые унижения. Вот что писал историк Аракел Бабаханян: «Многострадальный, преданный рабству и уничтожению трудящийся народ инстинктивно, в стихийном порыве искал спасения в русском походе, встречал русского солдата как своего освободителя. Но за это отношение он наказывался сильно. Его положение еще более ухудшалось, когда русские войска оставляли занятые места и армяне, после встречи русских с хлебом и солью, крестом оставались лицом к лицу со своими хозяевами – османами».

Так произошло и во время Десятой русско-турецкой войны 1828-1829 годов: кроме материальной помощи, ночлега, разведданных, турецкие армяне формировали добровольческие отряды, которые должны были участвовать в войне в составе русских войск. Это не могло не обернуться для них последствиями – русские их опять предали. Так случилось и после Крымской русско-турецкой войны 1853-1856 годов, когда Российская империя потерпела поражение и была вынуждена отдать ранее захваченные земли Османской империи, где проживали этнические армяне. До очередной войны с Турцией в 1877-1878 годов российская разведка активно поддерживала и финансировала повстанческие движения на Балканах и в Османской империи, где союзниками-партизанами опять были этнические армяне. В результате той войны сербы, болгары и румыны получили независимость, а армян Российская империя в очередной раз обманула. Как и в годы Первой мировой войны.

С этническими армянами Российская империя вела себя покровительственно – позволяла помогать, с удовольствием пользовалась провизией, транспортом, жильем, взамен говорила красивые слова о «христианском братстве», о единых духовных ценностях. В 1890 году в Тбилиси был проведен учредительный съезд Армянской Революционной Федерации Дашнакцутюн (АРФД) – понятно, что не с обычной целью заниматься политической деятельностью. И почему не в Ереване, а в Тбилиси – тоже легко объяснить: здесь был Штаб кавказских войск и Наместник российского императора на Кавказе, здесь определялась российская политика на южном направлении – в сторону Турции и Персии, здесь разрабатывались операции по привлечению этнических армян к помощи и поддержке имперских устремлений, прежде всего на территории Османской империи. Уже в 1907 году партия Дашнакцутюн насчитывала 167 тысяч членов в Турции, а после провозглашения независимости в 1918 году она стала правящей партией в независимой Армении.

Первая республика просуществовала чуть больше двух лет, а 2 декабря 1920 года было подписано соглашение между РСФСР и Республикой Армения – по нему Армения провозгласили советской республикой. А дальше была обычная история в составе уже советской империи – с репрессиями и трудовыми свершениями, социалистическими обязательствами и святой верой в КПСС. Армянам, как и грузинам, удалось спасти свою письменность, избавив ее от большевистского желания всех уравнять кириллицей. Все эти годы поддерживался миф о «великой дружбе русского и армянского народов», учебники истории не рассказывали о постоянном предательстве и унижениях.

С таким историческим запасом Армения пытается заявить о себе как стране, имеющей свои взгляды на будущее, а не исполняющей пожелания Кремля. Известный журналист и ныне депутат парламента 42-летний Никол Пашинян прошел со своими друзьями и коллегами всю Армению и пришел в Ереван с единственной целью – прервать многолетнюю олигархическую власть карабахского клана. В Москве молчали, потому что не ожидали такого поворота – там всегда думали, что армяне и на этот раз покорятся судьбе, которую им определяет Кремль, и политику которого проводит кучка олигархов.

Ситуация очень похожа на то, что происходило и происходит, несмотря на Майдан 2013-2014 годов, в Украине – у власти в Армении находится партия олигархов, которые контролируют весь бизнес, промышленность и энергетику. Москва давно научилась манипулировать армянами и уже четверть века затягивает урегулирование карабахского конфликта. А сейчас еще и шантажирует поставками оружия: одна партия Армении, другая – Азербайджану. За эти 25 лет Армения обезлюдела на треть, в стране огромная безработица и коррупция.

Конечно, Москве было все равно, кто там ходит по Армении, Москва до последнего не ожидала, что эти «ходоки» смогут собрать на площади Республики 200 тысяч человек – десятую часть взрослого населения страны. И когда стало ясно, что Пашинян не успокоится, было решено Сержа Саргсяна заклать в качестве жертвы, чтобы «спасителем» оказался выходец из «Газпрома» Карен Карапетян. Такой простой политический финт, как в Грузии в 2012 году, когда у власти оказался акционер «Газпрома» Бидзина Иванишвили.

Теперь Путин опомнился и поговорил по телефону с недавно избранным президентом Арменом Саркисяном, в Москву срочно вылетел глава МИД Армении Эдвард Налбандян, российская пропаганда стала подыскивать пока не резкие определения армянским революционерам. Но с одним фактором революции Москва ничего поделать не может – с населением, с теми самыми армянами, которых считали «братским народом» и думали, что те будут терпеть все, даже поддерживаемых Москвой олигархов и коррупционеров.

Как бы это банально не звучало, все последние революции Россия создает сама – поддержкой коррумпированных режимов: в Грузии, Украине, а теперь и в Армении. Но сейчас у Москвы нет того апломба и понтов, как прежде, она увязла в Сирии и Украине, и с восставшими армянами тоже ничего поделать не сможет. Вот почему Кремль молчит – он предчувствует крах своей имперской политики.

Олег Панфилов, Крым.Реалии