Клиенты «Альфа-банка» жалуются на пропажу денег 28.04.2018, 18:18

С проблемой столкнулись 2 тысячи клиентов.

«Альфа-банк» на днях перешел на собственный процессинговый центр. Но пока все еще возникают проблемы у владельцев их карточек. Читатели пишут onliner.by о странностях с отображением денег на счетах. О лишних средствах, свалившихся на карточку, пока не сообщил никто, но некоторые заметили, что «пропали деньги». «Вчера мне перевели около 100 рублей на одну из карт, сегодня их нет», — огорчен читатель Виталий. В банке говорят, что решают проблему.

Проблемы не только у Виталия, а еще у 1999 клиентов «Альфа-банка». Своими переживаниями накануне больших выходных они делятся на форуме.

По информации банка, деньги никуда не пропали, но из-за технической ошибки не отображаются на счетах. Проблема коснулась не всех, а 2000 клиентов, которые 26—27 апреля пополняли счет через ЕРИП, делали произвольный платеж или переводили деньги с карты на карту. Они просто видят некорректный остаток. «Банк прилагает все усилия, чтобы решить проблему до конца дня 28 апреля», — написано на сайте банка.

В то же время в банке отметили, что все пополнения через ЕРИП после 22:30 27 апреля зачисляются без сбоев (утром в течение часа, а после 12:30 в режиме онлайн). «Осталось актуализировать остатки по пополнениям 26—27 апреля, делаем все возможное», — заверяют специалисты.