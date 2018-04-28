Названы страны с лучшими пляжами 28.04.2018, 19:46

Куда ехать за пляжным отдыхом.

Фонд экологического образования (FEE) составил рейтинг самых чистых пляжей, который возглавили Испания и Греция, пишет сайт hronika.info.

В Испании 579 пляжей получили голубой флаг, которым отмечают самые чистые пляжи, в Греции – 466. На третьем месте рейтинга находится Турция, также в пятерку вошли Франция и Италия, на четвертом и пятом местах соответственно.

При распределении голубых флагов эксперты учитывают качество воды, удобство и доступность пляжа.

Позиции рейтинга-2018 не сильно отличаются от прошлого года, но между тем Турции удалось выбиться в лидеры, обогнав Францию, которая занимала третье место.