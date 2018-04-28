«Вместе мы сможем отстоять свой город»
- 28.04.2018, 18:35
Брестчанки вышли на улицы города, чтобы пригласить людей на митинг против свинца.
Накануне разрешенного властями митинга «Брестчанки против свинца» четыре женщины раздавали горожанам листовки с приглашением на него, пишет «Брестская газета». В полдень Ирина Силицкая, Юлия Зубик, Екатерина Черная и Лада Ярош были у кинотеатра «Беларусь» на ул. Советской. Аналогичную акцию они планируют провести и возле супермаркета «Грин» в микрорайоне Восток.
Прохожие реагировали на предлагаемые им листовки по-разному. Кто-то говорил, что знает про митинг, кто-то пытался вступать в полемику, что протест ничего не изменит и аккумуляторный завод под Брестом все равно построят.
«Не надо думать, что если аккумуляторный завод под Брестом активно строится, то его 100% запустят. Мы говорим людям, что все в наших руках, что вместе мы сможем отстоять свой город, а завод будет перепрофилирован. Но для этого завтра на митинге нас должно быть не 200 человек, как на площади Ленина, а тысячи. Мы не можем упустить этот шанс легально собраться и высказать свое отношение к этому заводу. Поэтому мы и раздаем листовки», — рассказали женщины.
Напомним, митинг «Брестчанки против свинца» пройдет 29 апреля в парке воинов-интернационалистов с 12.00 до 14.30.