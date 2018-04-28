«Вместе мы сможем отстоять свой город» 28.04.2018, 18:35

Фото: b-g.by

Брестчанки вышли на улицы города, чтобы пригласить людей на митинг против свинца.

Накануне разрешенного властями митинга «Брестчанки против свинца» четыре женщины раздавали горожанам листовки с приглашением на него, пишет «Брестская газета». В полдень Ирина Силицкая, Юлия Зубик, Екатерина Черная и Лада Ярош были у кинотеатра «Беларусь» на ул. Советской. Аналогичную акцию они планируют провести и возле супермаркета «Грин» в микрорайоне Восток.

Фото: b-g.by

Прохожие реагировали на предлагаемые им листовки по-разному. Кто-то говорил, что знает про митинг, кто-то пытался вступать в полемику, что протест ничего не изменит и аккумуляторный завод под Брестом все равно построят.

Фото: b-g.by

«Не надо думать, что если аккумуляторный завод под Брестом активно строится, то его 100% запустят. Мы говорим людям, что все в наших руках, что вместе мы сможем отстоять свой город, а завод будет перепрофилирован. Но для этого завтра на митинге нас должно быть не 200 человек, как на площади Ленина, а тысячи. Мы не можем упустить этот шанс легально собраться и высказать свое отношение к этому заводу. Поэтому мы и раздаем листовки», — рассказали женщины.

Фото: b-g.by

Напомним, митинг «Брестчанки против свинца» пройдет 29 апреля в парке воинов-интернационалистов с 12.00 до 14.30.

Фото: b-g.by

Фото: b-g.by

Фото: b-g.by